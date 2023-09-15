قرش دهب.. القصة الكاملة لهجوم "تايجر شارك" على سيدة مصرية

شهدت مدينة دهب في جنوب سيناء، مساء الأربعاء 14 سبتمبر 2023، هجوم سمكة قرش على سيدة مصرية تبلغ من العمر 34 عامًا، كانت تسبح في منطقة لاجونا.

وتصدر "قرش دهب" محركات البحث جوجل، عقب تداول أخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي بهجوم سمكة قرش مفترسة على إحدى السيدات، ووفق شهود عيان، فقد كانت السيدة تسبح على بعد 24 مترًا من الشاطئ عندما هاجمتها سمكة قرش من نوع “تايجر”، وأسفر الهجوم عن بتر ذراع السيدة اليسرى بالكامل.

وتمكن أمن أحد الفنادق في مدينة دهب، الذي كانت تقيم فيه السيدة من إنقاذها ونقلها إلى مستشفى دهب العام، حيث أجريت لها عملية جراحية لوقف النزيف، وفي رد فعل سريع، أعلنت وزارة البيئة إغلاق الشاطئ الذي تعرضت فيه السيدة للهجوم، مع إطلاق دوريات بحرية لاصطياد سمكة القرش المفترسة.

وتعد هذه الحادثة هي الثانية من نوعها في مصر خلال عام 2023، وسبق أن تعرض سائح روسي للهجوم من سمكة قرش في الغردقة في يونيو الماضي.

ويعتقد العلماء أن سبب الهجوم على السيدة هو سلوك سمكة القرش المفترسة في البحث عن الطعام، وعادة ما تهاجم أسماك القرش البشر عن طريق الخطأ، معتقدة أنها تتغذى على حيوان آخر.

إجراءات السلامة

توصي وزارة البيئة باتخاذ الإجراءات الآتية للحد من خطر هجوم سمكة القرش:

-عدم السباحة في المياه العميقة أو بعيدًا عن الشاطئ

-عدم السباحة في المناطق التي توجد بها أسماك قرش، ويجب ألا تكون بمفردك

-عدم السباحة في الليل أو في الصباح الباكر، وأيضا في حالة وجود جروح أو نزيف

-عدم ارتداء ملابس زاهية اللون

يعد هجوم سمكة القرش على السيدة حادثًا مأساوياً، ويؤكد أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المصطافين، وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أكدت أنه تم اتخاذ قرار بغلق أحد شؤاطي مدينة دهب بجنوب سيناء إثر تعرض مواطنة مصرية للإصابة من هجوم لسمكة قرش بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فريق عمل المحميات الطبيعية بجنوب سيناء بتشكيل لجنة عاجلة لتقييم الموقف والوقوف على أسباب هجوم سمكة القرش وتمشيط الشاطئ.

وبمتابعة حالة المواطنة المصابة أفادت الجهات الطبية باستقرار الحالة الصحية لها وإجراء كل الإسعافات الفورية لها، ويتم متابعة حالتها الصحية أولا بأول.

كان بلاغ ورد إلى غرفة العمليات بالوزارة بوقوع حادث هجوم سمكة قرش على إحدى المصطفات، وتم رفع حالة الاستعداد بالمحمية والتنسيق والتعاون مع محافظة جنوب سيناء وكل الجهات المعنية مع اتخاذ جميع الإجرات الاحترازية.