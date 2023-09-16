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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يلتقي رئيسي البرازيل وأوكرانيا ونتنياهو الأسبوع المقبل

أرشيفية
أرشيفية

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجتمع الأسبوع المقبل مع عدد من زعماء العالم وسيكون من بينهم رؤساء خمس دول بآسيا الوسطى والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكر جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض أن بايدن سيبحث مجموعة من القضايا منها تغير المناخ والحرب في أوكرانيا والأمن. جاء هذا ضمن تصريح أدلى به سوليفان لصحافيين الجمعة قبل اجتماعات زعماء العالم في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

ولم تتم دعوة نتنياهو إلى البيت الأبيض منذ عودته إلى منصبه في ديسمبر، وهي خطوة تم تفسيرها على نطاق واسع على أنها مرتبطة بعدم موافقة إدارة بايدن على حملة نتنياهو لإضعاف النظام القضائي الإسرائيلي.

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وأعلن مكتب نتنياهو في يوليو أنه تلقى"دعوة" للقاء بايدن في الولايات المتحدة، لكن البيت الأبيض رفض بوضوح وصفها بأنها "دعوة"، ولم يذكر في السابق مكان اللقاء.

ولدى عودته إلى واشنطن، سيستضيف بايدن زيلينسكي في اجتماعه الثالث في البيت الأبيض، الخميس، والذي قال سوليفان للصحفيين إنه "يأتي بالتأكيد في وقت حرج، حيث تسعى روسيا بشدة للحصول على المساعدة من دول مثل كوريا الشمالية في حربها الوحشية في أوكرانيا، بينما تسعى القوات الأوكرانية إلى يواصلون إحراز تقدم في هجومهم المضاد".

وأضاف: "يتطلع بايدن إلى سماع وجهة نظر زيلينسكي بشأن كل هذا، والتأكيد للعالم وللولايات المتحدة وللشعب الأمريكي التزامه بمواصلة قيادة العالم في دعم أوكرانيا وهي تدافع عن استقلالها وسلامة أراضيها".

وتأتي زيارة زيلينسكي إلى واشنطن في وقت حرج حيث يشير بعض الجمهوريين في مجلس النواب إلى استيائهم من التمويل الإضافي لأوكرانيا في حربها المستمرة مع روسيا.

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