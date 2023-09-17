مصر للطيران تدشن خطا مباشرا جديدا بين القاهرة وطوكيو 28 سبتمبر

قال المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن مصر للطيران_الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية بصدد افتتاح خط الطيران المباشر بين القاهرة وطوكيو عاصمة اليابان إبتداءً من 28 سبتمبر القادم، إستكمالًا لخطتها الطموحة نحو فتح أسواق جديدة وزيادة عدد النقاط التى تصل إليها حول العالم لجذب المزيد من العملاء.

وأضاف رئيس مصر الطيران، أن الشركة افتتحت مؤخرًا عددًا من الخطوط الجديدة في أسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وكان أخرها خط نيودلهي العاصمة الهندية خلال شهر أغسطس 2023، مضيفًا أننا نشهد حاليًا عودة خطوط الطيران مع اليابان نظرًا لأهمية هذا الخط الذي يخدم قطاع كبير من عملائنا ويأتى تشغيل هذا الخط في ظل العلاقات القوية بين الشعبين المصري والياباني وحاجة عملائنا لخط طيران مباشر إلى اليابان، كما سنسعى مستقبلًا لزيادة عدد الرحلات والوجهات داخل اليابان.



ومن المقرر أن تشغل مصر للطيران هذا الخط علي متن طائراتها من طراز بوينج B787-9 الذي يعد من الطرازات العريضة، والتى تبلغ سعتها عدد 309 مقعدًا، وذلك بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا يوم الخميس من مطار القاهرة على أن تكون رحلة العودة يوم الجمعة من مطار ناريتا بالعاصمة اليابانية طوكيو، ومن المخطط أن تسير مصر للطيران رحلتين أسبوعيًا يومى الخميس والسبت على أن تكون رحلة العودة يومى الجمعة والأحد، بداية من 2 نوفمبر القادم.

ومن جانبه أوضح الطيار محمد موسى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أن خط طوكيو الجديد سيشهد إقبالًا كبيرًا وسوف يسهم بشكل مباشر وفعال في دعم التعاون التجاري والثقافي المصري الياباني فضلًا عن تنشيط حركة السفر والسياحة بين البلدين.