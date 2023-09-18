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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حيلة سهلة ورخيصة تمكنك من جني فوائد صحية يوميا

صدى البلد

يرغب الجميع في الحصول على صحة جسدية ونفسية جيدة .. ولكن هل تعرف أن كل هذا تحصل عليه من المشي إذا كان سريعا.

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فقد أثبتت الدراسات العلمية أن المشي السريع يوميًا أن يساعدك في عيش حياة أكثر صحة ويهدأ التوتر وغيرها من المشاكل النفسية.

 

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك فيمكن للمواظبة على المشي السريع أن تساعدك في:

المشي يمكنك من الحفاظ على وزن صحي وخسارة دهون الجسم
المشي السريع سبب في الوقاية من العديد من الأمراض أو السيطرة عليها، بما في ذلك مرض القلب والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم والسرطان وداء السكري من النوع 2
تحسين لياقة القلب والأوعية الدموية
المشي السريع يعمل على تقوية عظامك وعضلاتك
تحسين قدرة العضلات على التحمل
المشي السريع يعمل على زيادة مستويات الطاقة
تحسين حالتك المزاجية والإدراكية وذاكرتك ونومك
تحسين التوازن والتنسيق
تقوية الجهاز المناعي
الحد من الإجهاد والتوتر

المشي الأوعية الدموية ارتفاع ضغط الدم الحفاظ على وزن صحي الجهاز المناعي الدراسات العلمية السكري من النوع 2 السكتة الدماغية القلب والأوعية الدموية تقوية الجهاز المناعي المشاكل النفسية المش المشي السريع

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