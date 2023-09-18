عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لسبب غير متوقع.. وجبة سمك تفقد أمريكية أطرافها الأربعة.. تفاصيل مؤثرة

لسبب غير متوقع..
لسبب غير متوقع.. وجبة سمك تفقد أمريكية أطرافها الأربعة

لم تكن تتخيل سيدة أمريكية تبلغ من العمر 40 عاما وتعيش في ولاية كاليفورنيا أن وجبة سمك "بلطي" اشترتها من السوق المحلي وقامت بطهيها في المنزل تتسبب في مأساة لها. 


“فقدان الأطراف الأربعة” هذا ما عاشته الأمريكية لورا باراخاس بعد تناولها وجبة السمك "غير المطهية بشكل كامل" حيث بدأت تتحول يداها وقدماها إلى اللون الأسود، وفقا لصحيفة "المرور" البريطانية. 

بكتيريا قاتلة


يرجع السر وراء ما حدث من مأساة للسيدة الأمريكية إلى أن وجبة السمك التي تناولتها كان بها بكتيريا "فيبريو فولنيفيكاس" والتي يصاب بها في أمريكا من 150 إلى 200 شخص كل عام حيث يموت واحد من كل 5 مصابين بالعدوى التي تؤثر بشكل أخطر على من يعانون ضعف المناعة. 


وبالنسبة لما حدث مع لورا باراخاس، أم لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات، فإنها بعد تناولها وجبة السمك في أواخر يوليو الماضي، أمضت نحو شهر ونصف في المستشفى تكافح العدوى القاتلة ثم اضطر الأطباء إلى بتر أطرافها الأربع في الساعات القليلة الماضية من أجل إنقاذ حياتها. 

خطيرة جدا.. بكتيريا تثير الرعب بين الأشخاص وتنتشر بطريقة سريعة

أنهت حياة 5 وأصابت 26 شخصا.. بكتيريا فتاكة تغزو شواطئ أمريكية| تفاصيل


وقالت صديقة السيدة، آنا ميسينا لوسائل إعلام محلية: "ما حدث معها كان ثقيلا علينا جميعا، ويصعب تحمله، كما أنه كان من الممكن أن يحدث لأي واحد منا.


وأضافت صديقة السيدة المصابة بشأن حالتها: "عانت تعفن الدم الكامل والفشل الكلوي، وكانت أصابع يديها وقدميها وشفتها السفلى سوداء، ودخلت على إثر هذا في غيبوبة".

الأمريكية لورا باراخاس في المستشفي 

يذكر أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة حذرت مؤخرا من بكتيريا "فيبريو فولنيفيكاس" التي تعيش في بيئات مائية، ويصاب بهذه البكتيريا القاتلة من أكل شيئا ملوثا أو تعرض لجرح أو وشم للماء الذي تنتشر فيه". 


وفي حالة الإصابة، ينصح الأطباء بضرورة اتخاذ احتياطات مثل: إذا كان لديك جرح تجنب الغطس في الماء حتى يشفى جيدا، وإذا كنت تعاني ضعف المناعة احرص على مراقبة هذه الأشياء، إضافة إلى تجنب الأطعمة غير المطهية جيدا.

أمريكا أمريكية كاليفورنيا السمك البلطي وجبة سمك فيبريو فولنيفيكاس بكتيريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 9 نتيجة انقلاب ناقلة محملة بذخائر بمنطقة الروبيكي

تأجيل الدراسة وإجازات مفتوحة.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر وتهديدها بخسائر كارثية

بعد قفزة جنونية إلى 140 جنيها| تراجع سعر البيض والكرتونة بهذا الرقم

بوسي شلبي تتلقى انتقادات بعد فعل صادم مع مذيعة على الريد كاربت

هل يتم إلغاء خانة الديانة من بطاقات الرقم القومي؟.. وزير العدل يكشف مفاجأة: “إيه اللي هيحصل؟”

في طريقها إلى مصر.. ما هي ظاهرة الحوض العلوي البارد؟

مبلغ مش كبير.. تعرف على تكلفة تغيير عداد الكهرباء

إجراء عاجل من الأهلي لكشف مسرب مشادة محمد الشناوي وإمام عاشور.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أسرتها أوقفوا علاج السرطان.. فنانة شهيرة فى حالة صحية حرجة وميؤوس منها

بعد تفعيل مبادرة السيارات .. نداء عاجل من وزيرة الهجرة للمصريين بالخارج

ثنائي المصري يخضع للتحقيق بسبب الزمالك.. تفاصيل

بعد صفقة التبادل .. بايدن يتوعد إيران بعقوبات قاسية

بولندا تكشف شرط انضمام أوكرانيا لـ الاتحاد الأوروبي

إسرائيل تدعو مواطنيها لحمل السلاح في الأعياد بسبب ازدياد مخاطر وقوع هجمات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب غير متوقع.. وجبة سمك تفقد أمريكية أطرافها الأربعة.. تفاصيل مؤثرة

مصر تقدم مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى السودان بحراً

بنحافة ملحوظة.. ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلادها| شاهد

وزير الدفاع يلتقي بنظيره المجري لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

غادة عبد الرازق أوي .. أم ترتدي فستان فرح في زفاف نجلها

محمد أبو داود: أعيش دائما في حالة قلق من الجمهور |فيديو

وزير الدفاع يلتقي بنظيره المجري لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ