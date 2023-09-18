لسبب غير متوقع.. وجبة سمك تفقد أمريكية أطرافها الأربعة.. تفاصيل مؤثرة

لم تكن تتخيل سيدة أمريكية تبلغ من العمر 40 عاما وتعيش في ولاية كاليفورنيا أن وجبة سمك "بلطي" اشترتها من السوق المحلي وقامت بطهيها في المنزل تتسبب في مأساة لها.



“فقدان الأطراف الأربعة” هذا ما عاشته الأمريكية لورا باراخاس بعد تناولها وجبة السمك "غير المطهية بشكل كامل" حيث بدأت تتحول يداها وقدماها إلى اللون الأسود، وفقا لصحيفة "المرور" البريطانية.

بكتيريا قاتلة



يرجع السر وراء ما حدث من مأساة للسيدة الأمريكية إلى أن وجبة السمك التي تناولتها كان بها بكتيريا "فيبريو فولنيفيكاس" والتي يصاب بها في أمريكا من 150 إلى 200 شخص كل عام حيث يموت واحد من كل 5 مصابين بالعدوى التي تؤثر بشكل أخطر على من يعانون ضعف المناعة.



وبالنسبة لما حدث مع لورا باراخاس، أم لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات، فإنها بعد تناولها وجبة السمك في أواخر يوليو الماضي، أمضت نحو شهر ونصف في المستشفى تكافح العدوى القاتلة ثم اضطر الأطباء إلى بتر أطرافها الأربع في الساعات القليلة الماضية من أجل إنقاذ حياتها.



وقالت صديقة السيدة، آنا ميسينا لوسائل إعلام محلية: "ما حدث معها كان ثقيلا علينا جميعا، ويصعب تحمله، كما أنه كان من الممكن أن يحدث لأي واحد منا.



وأضافت صديقة السيدة المصابة بشأن حالتها: "عانت تعفن الدم الكامل والفشل الكلوي، وكانت أصابع يديها وقدميها وشفتها السفلى سوداء، ودخلت على إثر هذا في غيبوبة".

الأمريكية لورا باراخاس في المستشفي

يذكر أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة حذرت مؤخرا من بكتيريا "فيبريو فولنيفيكاس" التي تعيش في بيئات مائية، ويصاب بهذه البكتيريا القاتلة من أكل شيئا ملوثا أو تعرض لجرح أو وشم للماء الذي تنتشر فيه".



وفي حالة الإصابة، ينصح الأطباء بضرورة اتخاذ احتياطات مثل: إذا كان لديك جرح تجنب الغطس في الماء حتى يشفى جيدا، وإذا كنت تعاني ضعف المناعة احرص على مراقبة هذه الأشياء، إضافة إلى تجنب الأطعمة غير المطهية جيدا.