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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خطيرة جدا.. بكتيريا تثير الرعب بين الأشخاص وتنتشر بطريقة سريعة

بكتيريا
بكتيريا

فيبريو فوليفيتشوس هو نوع من البكتيريا التي يمكن أن تسبب عدوى قاتلة، ويمكن أن تصاب بها بسبب تناول سمك غير مطبوخ أو تحت الطهي، أو عندما تدخل مياه البحر جرحاً، والأعراض تزداد سوءاً بسرعة وهي تشمل الحمى، وانخفاض ضغط الدم.

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أعراض بكتيريا فيبريو فوليفيتشوس

حمى
الطفح الجلدي الذي يصبح سريعاً ومؤلم
تقيؤ
ضربات القلب السريع
ويمكن للفيبريوس أن يسبب أيضاً التهاب المعدة مع التقيؤ والإسهال

كيف تحصل على فيبريو فوليفيتشوس عدوى؟

فيبريو فوليفيتشوس البكتيريا تسبب أخطر أشكال الفيبريوس تحصل عليه من تناول سمكة القذائف الخام، فترة الحضانة قصيرة لا تستغرق سوى ساعات قليلة للانتشار من الأمعاء الخاصة بك (الأمعاء) إلى دمك والأعضاء الأخرى.

يمكنك أيضاً الحصول عليه من مياه البحر الذي يدخل جرحاً أو كسر في جلدك معظم الناس يحصلون على الفيبريوس بين مايو /أكتوبر، عندما تكون درجات الحرارة المائية أكثر دفئا

المصدر 
Clevelandclinic

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