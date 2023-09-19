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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لاعب بالزمالك ومدير تصوير وفنانتان| من هم أبناء الراحل أشرف مصيلحي؟.. ومفاجأة بشأن زوجته

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فقدت مصر والساحة الفنية العربية أحد أبرز مديري السينما والتليفزيون، الفنان أشرف مصيلحي، الذي انتقل إلى رحمة الله بعد صراع مع مرض السرطان. 

وأعلن وفاته في صمت، حيث قررت زوجته المخرجة منال الصيفي إبقاء خبر مرضه سرًا.

 

 

وترك أشرف مصيلحي خلفه إرثًا فنيًا مهمًا، ليس فقط كممثل ومدير سينمائي بارع، ولكن أيضًا كأب وقدوة لأبنائه. ولديه أربعة أبناء هم كريم ونور ويوسف ومريم، كانوا دائمًا جزءًا من حياته العائلية ومشاركين في أعماله الفنية.

 

نقدم لكم نبذة عن أبناء الفنان أشرف مصيلحي:

 

كريم مصيلحي

ابن الفنان أشرف مصيلحي.

يعمل مدير تصوير وقد شارك في مسلسل الاختيار.

وأعرب عن حزنه العميق لوفاة والده عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي حيث قال: "إن العين لتدمع والقلب ليحزن وإنا على فراقك يا حبيبي لمحزنون، توفى إلى رحمة الله والدي حبيبي أشرف مصيلحي".
 

كريم مصيلحي
كريم مصيلحي

 

نور مصيلحي

ممثلة بارعة شاركت في مسلسل "للحب فرصة أخيرة".

وتشتهر بموهبتها الفنية وقد نُشرت صورة لها مع والدها أشرف مصيلحي خلال حفل خطوبتها في جو عائلي.



 

نور مصيلحي
نور مصيلحي
نور مصيلحي



يوسف مصيلحي

بدأ مشواره الفني في فيلم "الحياة منتهى اللذة" عام 2005.

وشارك في العديد من الأعمال الفنية منها مسلسل "للحب فرصة أخيرة" ومسلسل "بلا دليل".

وانضم إلى ناشئي نادي الزمالك مواليد 2003 في عام 2017.
 

يوسف مصيلحي
يوسف مصيلحي







 

مريم مصيلحي

أصغر أبناء أشرف مصيلحي.

ممثلة شابة شاركت في مسلسل "بلا دليل" عام 2019، من تأليف إنجي علاء.
 

مريم مصيلحي


ويظل أشرف مصيلحي وعائلته نموذجًا للمحبة والتلاحم الأسري، حيث كان دائمًا يشجع ويدعم أبناءه في تحقيق أحلامهم الفنية والرياضية. رحم الله الفنان الراحل أشرف مصيلحي وألهم أسرته الصبر والسلوان.

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