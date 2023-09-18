حنيّة وشجاعة وحكمة| هكذا أنقذت طفلة سعودية أخيها من موت محقق.. فيديو

في لحظة تجسدت فيها الشجاعة والحكمة، أصبحت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات نجمة على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية. حيث تم تداول مقطع فيديو مؤثر لها وهي تنقذ حياة شقيقها الصغير من واقعة اختناق مروعة.

لحظة البطولة

كان الصغير يلهو مع مجموعة من الأطفال في فناء منزلهم، عندما فجأة ابتلع شيئًا بطريق الخطأ، مما أدى إلى انسداد مجرى التنفس ووقوعه في حالة اختناق خطيرة.







تدخل شجاع

إلا أن شقيقته الكبرى، بعمر 8 سنوات فقط، لم تتردد في التصرف بشكل سريع وحكيم. حيث بدأت بتقديم الإسعافات الأولية لأخيها دون تردد. وقامت بتحريكه بحذر واحتضانه بعناية، حتى نجحت في استعادة تنفسه بشكل طبيعي.

استحسان وتقدير

ولقيت هذه البطولة والتصرف الذكي للفتاة إعجابًا وتقديرًا كبيرين على منصات التواصل الاجتماعي. تعليقات المشاهدين أشادت بشجاعتها وحكمتها في التعامل مع الموقف الصعب.

وأثنى أحد المستخدمين قائلًا: "كفو عليها، شجاعة منها في هذا العمر، لا يعرفون كبار السن كيف يتصرفون في مثل هذه الحالات". وأبدى آخر إعجابه قائلًا: "ما شاء الله تبارك الله عليها... البنات كلهن خير وبركة".

وأضافت مغردة أخرى: "أتمنى أن يتعلم الجميع الإسعافات الأولية ويتم تدريسها كجزء إلزامي في المدارس".

عبرة للجميع

وتعكس هذه القصة الرائعة أهمية تعليم الإسعافات الأولية للأطفال والشباب منذ سنواتهم الصغيرة. فالمعرفة بكيفية التصرف في حالات الطوارئ يمكن أن تكون الفارق بين الحياة والموت في بعض الأحيان.