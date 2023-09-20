أخبار الفن|ميريام فارس: بجب جوزي وعايزة أكشف عن هويته وهو رافض.. وهادي الباجوري يرد على انتقادات تقديم باسم سمرة لدور ضابط

نشر قسم الفن عددًا من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

كشفت الفنانة ميريام فارس عن سبب إخفاء هوية زوجها في تصريحات صحفية خلال مشاركتها في حفل الموريكس دور لعام 2023 .

وقالت ميريام فارس: "بحب جوزي وبموت فيه وعايزة أكشف عن هويته وهو رافض.. حابب يعيش في روقان".

حل المخرج هادى الباجورى ضيقا على برنامج "تفاعلكم" مع الإعلامية سارة دندراوي عبر قناة العربية.

وتحدث الباجورى عن الانتقادات ظهور باسم سمرة بشخصية ضابط بمسلسل “سفاح الجيزة ” موضحًا :" الجمهور بيحب يتفرج على الحاجة اللي إتعود عليها، ولما تديله حاجة جديدة بياخد وقت علشان يتقبلها".

وأضاف :"ليه باسم مايبقاش ضابط، هل مشكلتهم إنه دايما كان بيعمل دور بلطجي ،والضابط في مصر من كل أنحاء الجمهورية، وممكن يتكلم بلهجة فلاحي".

تعرض اليوم الأخيرة من حكاية “تحت الحزام” من مسلسل “حدث بالفعل” ، التى تقوم ببطولتها الفنانة غادة عبد الرازق .

وروجت الفنانة سلمى أبو ضيف، لآخر حلقة من حكاية تحت الحزام “حدث بالفعل” عبر حسابها على انستجرام.

وكتبت على صورة من كواليس التصوير: “آخر حلقة الأربعاء تفتكروا أميرة هيحصل إي معاها” لترد الفنانة غادة عبد الرازق مازحة: “كل خير بإذن الله ”.