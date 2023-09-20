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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. عرض الحلقة الأخيرة من حكاية "تحت الحزام" بمسلسل "حدث بالفعل"

صدى البلد

تعرض اليوم الأخيرة من حكاية “تحت الحزام” من مسلسل “حدث بالفعل” ، التى تقوم ببطولتها الفنانة غادة عبد الرازق

وروجت الفنانة سلمى أبو ضيف، لآخر حلقة من حكاية تحت الحزام “حدث بالفعل” عبر حسابها على انستجرام. 

وكتبت على صورة من كواليس التصوير: “اخر حلقة الاربعاء تفتكروا اميرة هيحصل آي معاها” لترد الفنانة غادة عبد الرازق مازحة: “كل خير بإذن الله ”. 

ويشار إلى أن المسلسل يتضمن 101 قصة حقيقية، تتعلق أحداثها بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية؛ ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

مسلسل «حدث بالفعل» تأليف د. فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي في أول تجربة تليفزيونية له، والمسلسل ينتمي لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى، ويلقي العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.

وتظهر غادة عبدالرازق، ضمن أحداث العمل، في دور مريضة نفسية وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها غادة عبدالرازق، مريضة نفسيًا، حيث شاركت في عدد من المسلسلات من قبل وجسدت فيها مشاكل وعُقد نفسية، وهناك 4 أعمال بارزة لها في هذا السياق، ربما أشهرها «حكاية حياة»، الذي عُرض في 2013، بالموسم الرمضاني، وحقق حينها نجاحًا كبيرًا.

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