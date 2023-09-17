آخر حلقة.. سلمى أبو ضيف تروج لـ "حدث بالفعل"

روجت الفنانة سلمى أبو ضيف، لآخر حلقة من حكاية تحت الحزام “حدث بالفعل” عبر حسابها على انستجرام.

وكتبت على صورة من كواليس التصوير: “اخر حلقة الاربعاء تفتكروا اميرة هيحصل آي معاها” لترد الفنانة غادة عبد الرازق مازحة: “كل خير بإذن الله ”.

غادة عبد الرازق - مسلسل حدث بالفعل

مسلسل «حدث بالفعل» تأليف د. فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي في أول تجربة تليفزيونية له، والمسلسل ينتمي لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى، ويلقي العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.

وتظهر غادة عبد الرازق، ضمن أحداث العمل، في دور مريضة نفسية وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها غادة عبدالرازق، مريضة نفسيًا، حيث شاركت في عدد من المسلسلات من قبل وجسدت فيها مشاكل وعُقد نفسية، وهناك 4 أعمال بارزة لها في هذا السياق، ربما أشهرها «حكاية حياة»، الذي عُرض في 2013، بالموسم الرمضاني، وحقق حينها نجاحًا كبيرًا.