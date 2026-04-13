مصر تسخّر كل إمكانياتها الصحية لعلاج أطفال غزة

قال أيمن عماد، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن حركة عبور الفلسطينيين عبر معبر رفح تشهد تنظيمًا مستمرًا، مشيرًا إلى عودة عدد من الحالات، بينهم أطفال خدج، إلى قطاع غزة بعد تلقيهم الرعاية في المستشفيات المصرية التي سخّرت إمكاناتها لتقديم الدعم الطبي الكامل.

وأوضح أن اليوم شهد تباطؤًا نسبيًا في استقبال المرضى والجرحى بسبب كونه عطلة رسمية، على أن يُستأنف العمل بشكل طبيعي غدًا، مع استمرار تجهيز المستشفيات المصرية لاستقبال الحالات فور عبورها، وبدء إجراءات التشخيص والعلاج على مدار الساعة.

وأضاف أن المساعدات الإنسانية تتواصل بالتوازي، حيث دفع الهلال الأحمر المصري بقافلة جديدة تتجاوز 5 آلاف طن من المواد الطبية والإغاثية، لتلبية احتياجات أكثر من مليون فلسطيني، مؤكدًا إشادة العديد من المتواجدين في العريش بالدور المصري في دعمهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية.