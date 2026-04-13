احتفالات شم النسيم تتواصل بحديقة الأزهر

قال محمد عادل، مراسل "إكسترا نيوز"، إن حديقة الأزهر شهدت إقبالًا كثيفًا منذ الساعات الأولى من صباح شم النسيم، حيث توافدت الأسر المصرية بمختلف فئاتها للاحتفال وسط أجواء مبهجة تعكس روح المناسبة التي تمتد جذورها لأكثر من 4500 عام.

وأوضح أن الحديقة، المقامة على مساحة تقارب 80 فدانًا، تتميز بمساحات خضراء واسعة وتلال مرتفعة توفر إطلالات بانورامية على معالم القاهرة التاريخية، إلى جانب بحيرات صناعية ومناطق ترفيهية وخدمية متكاملة تلبي احتياجات الزوار.

وأضاف أن الأجواء الاحتفالية اتسمت بطابع عائلي وكرنفالي، مع حرص الزوار على ممارسة تقاليد شم النسيم مثل تناول الفسيخ والرنجة وتلوين البيض، مؤكدًا أن الحديقة استقبلت أيضًا زوارًا من جنسيات عربية وأجنبية شاركوا المصريين احتفالاتهم.