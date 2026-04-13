الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شم النسيم بين المتعة والخطر… خبير يحذر: الفسيخ قد يتحول لتهديد قاتل

الفسيخ
الفسيخ
رحمة سمير

قال محمد منيسي، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بكلية طب القصر العيني، إن شم النسيم يُعد من أقدم الأعياد في التاريخ الإنساني، ويمتد عمره لأكثر من 5 آلاف عام، ويرتبط في جذوره بالخصوبة وتجدد الحياة، ثم تطور ليصبح مناسبة اجتماعية يحتفل بها المصريون عبر العصور.

وأشار “منيسي” خلال استضافته في برنامج “صباحك مصري”، إلى أن الفسيخ في الأصل كان وسيلة تقليدية لحفظ الأسماك، إلا أن سوء التصنيع أو التخزين قد يؤدي إلى تكوّن أنواع خطيرة من البكتيريا، أبرزها بكتيريا “البوتولينيوم”، التي تنتج سمًا شديد الخطورة قد يسبب أعراضًا مثل الزغللة والصداع والغثيان وصعوبة التنفس، وقد تظهر الأعراض خلال ساعات قليلة من تناول الطعام الملوث.

وأكد أستاذ أمراض الجهاز الهضمي، أن التطور الطبي وفر اليوم أمصالًا وعلاجات فعالة لحالات التسمم الغذائي، إلا أن الوقاية تظل الأساس، محذرًا من الاعتماد على سلامة المنتجات دون التأكد من مصدرها وجودتها.

وفيما يخص الرنجة، أوضح أنها أقل خطورة نسبيًا من الفسيخ نظرًا لطريقة التدخين، لكنها تظل من الأطعمة عالية الملوحة، ما يستوجب الاعتدال في تناولها.

كما شدد أستاذ أمراض الجهاز الهضمي، على أهمية التعامل الصحي مع طقوس العيد، مثل تلوين البيض باستخدام مواد طبيعية فقط، والاعتماد على الخضروات الطازجة مثل البصل والخس والجرجير، نظرًا لفوائدها الغذائية ودورها في دعم المناعة.

وأضاف  “منيسي” أن البصل والثوم عند تناولهما بشكل معتدل وضمن الطعام، وليس على معدة فارغة، لهما فوائد صحية مهمة، منها تحسين صحة الجهاز الهضمي وتقليل فرص بعض الأمراض، وذلك بفضل تأثيرهما الإيجابي على البكتيريا النافعة في الجسم.

واختتم بالتأكيد على أن الاعتدال في تناول الأطعمة التقليدية هو الأساس، مع الحفاظ على العادات الصحية، لضمان الاستمتاع بشم النسيم دون أي مخاطر صحية.

https://web.facebook.com/reel/2121033878750035 

الفسيخ التاريخ الإنساني أمراض الجهاز الهضمي والكبد الأسماك الرنجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار الإمريكي

يخسر 130 قرشا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار كام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

أسعار الفراخ اليوم

انخفاض البانيه بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13 أبريل

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

مشغولات ذهبية

سعر الذهب في مصر الآن.. اعرف عيار 21 بكام

أكل الفسيخ في شم النسيم

هل يجوز أكل الفسيخ والرنجة يوم شم النسيم؟.. الإفتاء: بـ3 شروط

أرشيفية

كوبا تتوعد: حرب عصابات ومقاومة شرسة لأي هجوم أمريكي

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مصر تسخّر كل إمكانياتها الصحية لعلاج أطفال غزة

صورة أرشيفية

احتفالات شم النسيم تتواصل بحديقة الأزهر

أمريكا وايران

حصار مضيق هرمز.. هل تتحول المواجهة الأمريكية الإيرانية لحرب اقتصادية تهدد العالم؟

بالصور

هل الرنجة آمنة لمرضى السكري؟ معتز القيعي يحسم الجدل في شم النسيم

هل الرنجة مضرة لمرضى السكري؟
هل الرنجة مضرة لمرضى السكري؟
هل الرنجة مضرة لمرضى السكري؟

أسهل طريقة للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة في المنزل.. خطوات سحرية في دقائق

أسهل طريقة للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة في المنزل بسرعة وبدون مجهود
أسهل طريقة للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة في المنزل بسرعة وبدون مجهود
أسهل طريقة للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة في المنزل بسرعة وبدون مجهود

أندرس دانييلسن لي من مهرجان إسطنبول: التمثيل بحثًا في هشاشة الإنسان

أندرس دانييلسن لي
أندرس دانييلسن لي
أندرس دانييلسن لي

شم النسيم بدون مخاطر.. الرنجة والفسيخ تتحول لسم قاتل بسبب أخطاء شائعة

قواعد تناول الفسيخ والرنجة بأمان في شم النسيم
قواعد تناول الفسيخ والرنجة بأمان في شم النسيم
قواعد تناول الفسيخ والرنجة بأمان في شم النسيم

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

المزيد