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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد مقتل 32 شخصا.. وقف إطلاق النار في كاراباخ بعد الموافقة على شروط أذربيجان

صدى البلد

أفادت صحيفة إنترفاكس الروسية، أن السلطات أعلنت وقف إطلاق النار في كاراباخ بعد الموافقة على شروط أذربيجان .


وأضافت الصحيفة: "الأرمنيون في كاراباخ يوافقون على إلقاء السلاح مقابل وقف أذربيجان هجومها".

أرمينيا: ارتفاع حصيلة ضحايا عملية أذربيجان في كاراباخ إلى 32 شخصا

كانت قد قالت أرمينيا في نبأ عاجل اليوم الاربعاء: “ارتفاع حصيلة ضحايا عملية أذربيجان العسكرية في كاراباخ إلى 32”.

وأفادت وكالة أرمنبريس للأنباء ، نقلاً عن بيانات مفوض حقوق الإنسان في ناجورنو كاراباخ جيجام ستيبانيان، أن ما لا يقل عن 7 مدنيين لقوا حتفهم وأصيب 35 آخرون نتيجة العمليات العسكرية الأذربيجانية في ناجورنو كاراباخ.

وقالت الوكالة: "أصيب 35 مدنيا في ناجورنو كاراباخ وهم 13 طفلا و15 امرأة و7 رجال، وتوفي 7 مدنيين".

 

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