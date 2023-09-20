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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: أرمينيا اعترفت بأن كاراباخ جزء من أراضي أذربيجان

صدى البلد

أفاد نبأ عاجل للرئاسة الروسية “الكرملين” جاء فيه بأن:" أرمينيا اعترفت بأن كاراباخ جزء من أراضي أذربيجان".

وكانت وكالة “إيرنا” الإيرانية، قد أشارت، اليوم الأربعاء، إلى أن إيران ألغت جميع الرحلات الجوية إلى أذربيجان وأرمينيا، على خلفية المناوشات العسكرية القائمة في إقليم ناجورنو كاراباخ.

بيان عاجل من الكرملين بشأن قوات حفظ السلام الروسية ناجورنو كاراباخ

ومن جانبها، قالت أرمينيا، اليوم الأربعاء، إن حصيلة ضحايا عملية أذربيجان العسكرية في كاراباخ ارتفعت إلى 32 شخصا.

ونقلت وكالة “أرمنبريس” للأنباء، عن بيانات مفوض حقوق الإنسان في ناجورنو كاراباخ، جيجام ستيبانيان، أن “ما لا يقل عن 7 مدنيين لقوا حتفهم، وأصيب 35 آخرون؛ نتيجة العمليات العسكرية الأذربيجانية في ناجورنو كاراباخ”.

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