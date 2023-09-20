الكرملين: أرمينيا اعترفت بأن كاراباخ جزء من أراضي أذربيجان

أفاد نبأ عاجل للرئاسة الروسية “الكرملين” جاء فيه بأن:" أرمينيا اعترفت بأن كاراباخ جزء من أراضي أذربيجان".

وكانت وكالة “إيرنا” الإيرانية، قد أشارت، اليوم الأربعاء، إلى أن إيران ألغت جميع الرحلات الجوية إلى أذربيجان وأرمينيا، على خلفية المناوشات العسكرية القائمة في إقليم ناجورنو كاراباخ.

ومن جانبها، قالت أرمينيا، اليوم الأربعاء، إن حصيلة ضحايا عملية أذربيجان العسكرية في كاراباخ ارتفعت إلى 32 شخصا.

ونقلت وكالة “أرمنبريس” للأنباء، عن بيانات مفوض حقوق الإنسان في ناجورنو كاراباخ، جيجام ستيبانيان، أن “ما لا يقل عن 7 مدنيين لقوا حتفهم، وأصيب 35 آخرون؛ نتيجة العمليات العسكرية الأذربيجانية في ناجورنو كاراباخ”.