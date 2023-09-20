بوتين يعقد اجتماعا مع وزير الخارجية الصيني.. وإعلان قادم عن زياته إلى بكين

أعلن متحدث الرئاسة الروسية “الكرملين”، ديميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيعقد اجتماعا، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الذي يزور موسكو.



وقال بيسكوف، في تصريحات نقلتها “روسيا اليوم”: "سيستقبل بوتين اليوم، وانغ يي، وزير الخارجية الصيني، الذي يقوم بزيارة إلى روسيا".

وأجرى “وانغ يي”، مباحثات، وصفها “بيسكوف” بـ"المثمرة للغاية"، مع سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، ووزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، وغيرهما من كبار المسئولين الروس.

وأكد بيسكوف، أنه يجري الإعداد لزيارة الرئيس الروسي إلى الصين، وسيعلن الكرملين عن موعدها في الوقت المناسب.