تايمز : المتحف المصري الكبير من أجمل الأماكن السياحية في العالم

نشرت مجلة تايمز الأمريكية ،اليوم الأربعاء، تقريرا عن أجمل الأماكن السياحية في العالم ويأتي المتحف المصري الكبير المطل على الأهرامات الثلاثة بالجيزة على رأس القائمة.

المتحف المصري المطل على أهرمات الجيزة

وكتبت تايمز الأمريكية ، أن المتحف المصري الكبير المطل على الأهرامات الثلاثة بالجيزة يحتل مركز ضمن أجمل الأماكن السياحية بالعالم.

وافتتحت مصر هذا العام المتحف المصري الكبير في الجيزة بمصر بإطلالة على الهرم الأكبر.

ويضم المتحف 100 ألف قطعة أثرية، بما في ذلك عناصر من مقبرة الملك توت عنخ أمون.

ونشرت تايمز عن بعض الاماكن الاخرى مثل تشيولو هيلز، مدينة بوكيت بتايلاند، وسط فيينا، جزيرة الكنغر.

تشيلو هيلز

هي سلسلة جبال خضراء في كينيا، بقارة أفريقيا.

وتتجول الفيلة والحمر الوحشية والزرافات في المناظر الطبيعية البركانية المعشبة. أطول تلة، يبلغ ارتفاعها أكثر من ميل، وتوفر إطلالات على جبل كليمنجارو، أطول بركان في القارة.

وسط مدينة فيينا

وفي عام 2022، حصلت فيينا على لقب المدينة الأكثر ملائمة للعيش في العالم.

وتضم عاصمة النمسا أكثر من ألف ميل من مسارات الدراجات، وتغطي المساحات الخضراء نصف مساحتها، كما احتفل متحف بلفيدير للتو بعيده الـ 300.

مدينة بوكيت

تشتهر مدينة بوكيت في تايلاند بشواطئها وهناك متنزهًا ترفيهيًا جديدًا يسمى كرنفال ماجيك، والذي يعيد إنشاء المهرجانات التقليدية، والألعاب النارية.

جزيرة الكنغر

ستجد المساحات الخضراء المورقة في جزيرة الكنغر، قبالة ساحل أستراليا.

وتشمل الجزيرة الحيوانات المحلية الكوالا والكنغر.

وتتعافي الجزيرة في الوقت الحالي، من حرائق الغابات، لكنها تنمو مرة أخرى بشكل أفضل من أي وقت مضى.