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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. أهالي الغربية يشيعون جثمان بطل واقعة إنقاذ سيدة بمصيف مرسى مطروح

مسجد القرية بالغربية
مسجد القرية بالغربية

شيع المئات من الأسر والعائلات من أهالي قرية شبرابابل بقرية مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ظهر اليوم، جثمان الشاب أحمد سيف الدين الطالب الأزهري ضحية الغرق أثناء واقعة إنقاذ سيدة في مصيف مرسي مطروح وذلك في مشهد جنائزي مهيب بمسقط رأسه بذات القرية وسط حالة من الانهيار علي أفراد أسرته ودفنه بمثواه الٱخير بمقابر القرية. 

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وكانت القرية تحولت إلى سرادقات عزاء واتشح أهلها عقب شيوع نبأ وفاة أحمد سيف الدين الطالب بكلية لغة عربية جامعة المنصورة التابعة للأزهر عقب أيام من تخرجه، حيث لقي مصرعه غرقا بمصيف مرسى مطروح أثناء محاولته إنقاذ حياة سيدة من الغرق .

وأفادت مصادر مقربة من أسرة الشاب أن جثمانه شيع ظهرا من  المسجد الكبير بقرية شبرابابل بدائرة مركز المحلة مسقط رأسة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم الجثة إلى ذويه.

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وتابعت المصادر مقربة من أسرة الشاب الازهري  أن الفقيد كان من حفظة القرآن الكريم ومنذ أيام احتفل بتخرجه في كلية اللغة العربية جامعة المنصورة التابعة للأزهر وعقبها  قرر الذهاب إلى مرسى مطروح مع أحد زملائه ولقي مصرعه غرقا.
الجدير بالذكر أن الطالب المتوفي امتاز بحفظه للقران الكريم وحسن علاقته بجيرانه وزملائه كونه كان بارا بوالديه واهله طوال حياته .

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اللغة العربية المسجد الكبير المحلة الكبرى المئات القانوني بمحافظة الغربية حفظه للقرآن الكريم حفظه للقرآن

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