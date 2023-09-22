أخبار التعليم|مستلزمات المدارس.. «صدى البلد» يكشف أسعار الكشاكيل والأقلام من داخل الفجالة.. «الفضاء المصرية»: نسعى للاستفادة من بيانات الأمم المتحدة في إدارة الكوارث

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

شارك الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، في فعاليات المنتدى الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة لشئون الفضاء الخارجي (UNOOSA)، والذي أقيم في العاصمة فيينا.

تحرص الجامعات الأهلية الجديدة على دعم المجتمع من حولها بالعديد من الطرق حيث يكون دائمًا هناك دور كبيرة للجامعات الأهلية بخدمة المجتمع.

نظّم معهد تيودور بلهارس تحت رعاية وزارة التعليم العالي قافلة علاجية بحى الوراق.

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الأخيرة ، بعد تداول فيديو من أمام مدرسة الشهيد أسامة الشربيني بمحافظة بورسعيد ، يرصد التعامل بشكل سيئ ومهين مع الكتب المدرسية الخاصة بـ العام الدراسي الجديد .

تزدحم منطقة الفجالة برمسيس مع بداية كل عام دراسي جديد بالمواطنين، لشراء مستلزمات الدراسة، حيث تعتبر الفجالة السوق الأكبر للادوات المدرسية فى مصر، وتقدم أقل الأسعار خاصة فى تجارة الجملة، وتعد المصدر الرئيسى لتجارة الورق المطبوع فى القاهرة والمحافظات المجاورة.