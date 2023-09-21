مستلزمات المدارس.. صدى البلد يكشف أسعار الكشاكيل والأقلام من داخل الفجالة

تزدحم منطقة الفجالة برمسيس مع بداية كل عام دراسي جديد بالمواطنين، لشراء مستلزمات الدراسة، حيث تعتبر الفجالة السوق الأكبر للادوات المدرسية فى مصر، وتقدم أقل الأسعار خاصة فى تجارة الجملة، وتعد المصدر الرئيسى لتجارة الورق المطبوع فى القاهرة والمحافظات المجاورة.

ورصد صدى البلد أسعار مستلزمات المدارس والإقبال على منطقة الفجالة استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد.



وكشف أصحاب المكتبات بالفجالة أسعار المستلزمات كالآتي:



تتراوح أسعار دستة الكشاكيل بداية من ٥٥ إلي ١٠٠ جنيه

تتراوح أسعار الأقلام من ٢٠ إلي ٥٠ جنيها

و تشمل أسعار كراسة الألوان بداية من ٣ جنيهات

و تبدأ أسعار الأقلام الألوان من ٥ جنيهات

و تابع أصحاب المكتبات أنه بالنسبة لغلاء الأسعار، فالأسعار خلال الفترة الحالية مستقرة ولا تغير بها و قد ارتفعت عن العام الماضي بنسبة بسيطة.



https://fb.watch/nbTvpyoqzn/?mibextid=Nif5oz