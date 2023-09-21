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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معهد تيودور بلهارس ينظم قافلة علاجية بـ الوراق

وزيرالتعليم العالى
وزيرالتعليم العالى و البحث العلمى

نظم معهد تيودور بلهارس تحت رعاية وزارة التعليم العالي  قافلة علاجية بحى الوراق.

أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، على الدور المجتمعي للجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وتعزيز المشاركة الفعالة فى خدمة المواطنين والرعاية الطبية والقوافل الخدمية، لافتاً إلى أن المشاركة المجتمعية تعد من أهم وظائف المؤسسات التعليمية والبحثية؛ لقدرتها على تقديم حلول تساهم فى بناء المجتمع وحل مشكلاته، وكذا توظيف الإمكانات المادية والخبرات البشرية التى تمتلكها مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى لخدمة المواطن، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة للدولة.

وفى هذا الإطار، برعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى، نظم معهد تيودور بلهارس للأبحاث برئاسة د. محمد عباس شميس القائم بأعمال مدير المعهد ورئيس مجلس الإدارة قافلة طبية لأهالى جزيرة محمد بالوراق، تضمنت إجراء الكشف الطبى والتحاليل المبدئية بالموجات فوق الصوتية وصرف أدوية بالمجان لنحو 350 حالة من أهالى جزيرة محمد بالوراق، بالإضافة إلى تحويل عدد من الحالات إلى مستشفى المعهد.

كما شملت القافلة تنظيم ندوات تثقيفية وتوعوية حول كيفية الوقاية من الأمراض الطفيلية مثل؛ البلهارسيا والفاشيولا الكبدية، وكذلك أساليب التغذية الصحية السليمة لتلاميذ المدارس، والتى شهدت إقبالاً شديداً من أهالى جزيرة محمد، وحفاوة بالغة من النواب والقيادات المجتمعية الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للمعهد.

ومن جانبه، وجه د. محمد عباس شميس القائم بأعمال مدير المعهد ورئيس مجلس الإدارة الشكر للقائمين علي تنظيم القافلة والمشاركين فيها؛ لجهودهم المتميزة وتعاونهم الذي ساهم فى نجاح القافلة، مشيرًا إلى أن القافلة ضمت عدة تخصصات طبية منها؛ الجهاز الهضمى والكبد والقلب والكلى والجراحة العامة وجراحة المسالك البولية، وأقسام الطفيليات والرخويات الطبية، وصيدلية المعهد، وهيئة التمريض، والفنيين والطاقم الإداري.

وأكد د. شميس على الاستمرار فى تنظيم قوافل طبية أخرى إلى المناطق الأشد احتياجاً للخدمات العلاجية، بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالدولة؛ تنفيذاً لأهداف التنمية المستدامة وتحقيقاً لرؤية مصر 2030.  

شارك في القافلة، د. محمد سعيد رئيس أقسام الجراحة بالمعهد بالتعاون مع  أ.عمرو هندى و أ. أسامة الأشمونى الأعضاء بمجلس النواب، وذلك تحت إشراف د. حنان علي السيد أستاذ ورئيس قسم الصحة العامة بالمعهد.

 

التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي التنمية المستدامة Jobs Education

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