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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق القافلة الدعوية من مسجد السلاهيب وإقامة مقرأتين بكفر الشيخ.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهد مسجد السلاهيب الكبير بإدارة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، انطلاق القافلة الدعوية، للمناطق النائية، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعميق الحس الإيماني لدى المواطنين.

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جاء ذلك برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والشيخ عطا بسيوني، وكيل الوزارة، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف.

 

أكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، هذه القافلة الدعوية التي نظمتها وزارة الأوقاف، ووزعت الخطباء على عدد من المساجد بالمناطق النائية بالحامول لأداء خطبة الجمعة، وقامت ببعض الأنشطة الدعوية المهمة منها، عقد مقرأة القرآن الكريم للائمة بمسجد السلاهيب الكبير، وعقد مقرأة القرآن الكريم للجمهور بمسجد السلاهيب الكبير.

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