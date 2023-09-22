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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بأسوان تنظم ندوة عن صحة المراهقين

أنشطة شبابية بأسوان
أنشطة شبابية بأسوان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان ممثلة في إدارة التنمية و النشء ندوة عن صحة المراهقين ضمن خطة الإدارة العامة لتنمية النشء خلال شهر سبتمبر بمركز شباب بدر بمشاركة ٣٠ طليع و طليعة وذلك بتوجيهات ورعاية ناصر سليم وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان ، وأفراح سيد حسن وكيل الشباب بالمديرية .

وقد أدارت الندوة زينب حسن مدربة السكان ، وتحت إشراف محمد البدري كمال مدير الإدارة العامة للتنمية والنشء بالمديرية ، ويسرية محمود عبد الجواد الاخصائية بالإدارة.

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التنمية 

وكان قد التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بفريق مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية فى مجالات التنمية المحلية المتكاملة واللامركزية لصعيد مصر والذى ضم الدكتور ولاء جاد الكريم الإستشارى الإقتصادى والإجتماعى، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الإقتصادية المحلية وتطوير نُظم العمل بالمشروع ، وبحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، والدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى للمحافظة ، وأيضاً الدكتورة عبير عبد النبى مديرى الإستثمار ، وأسماء برجاس مدير المكتب الفنى .

يأتي ذلك فى ظل التنسيق المتواصل بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة أسوان لفتح آفاق جديدة من الإستثمار تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

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جهود

وتناول اللقاء استعراض الأفكار والدراسات الإجتماعية والإقتصادية والعمرانية لتحديد قطاعات التنمية الإقتصادية المحلية ذات الأولوية ووضع الرؤية النهائية لإستغلال وتعزيز سلاسل التنمية المتاحة فى قطاعات إدارة المخلفات الصلبة ، وأنشطة إعادة التدوير ، وكذا كيفية الإستفادة من المزايا التنافسية لمحافظة أسوان فى بعض المحاصيل مثل التمور ، والنباتات الطبية والعطرية .

من جانبه أكد اللواء أشرف عطية أن ما يتم بذله من جهود في كافة قطاعات العمل العام يهدف لإبراز المقومات والثروات الكبيرة التى تمتلكها عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية لتحقيق مصلحة المواطن الأسوانى ، وهو الذى يتكامل مع الإهتمام الذى توليه الحكومة بقيادة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بملف الإستثمار ، وتحقيق معدلات وخطوات سريعة لخلق مناخ جاذب للإستثمار ، ويحقق فرص توظيف للأهالى والمجتمع المحلى أكثر منه مجرد إستثمار ربحى ، وفى ظل متابعة دقيقة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للوصول إلى تحقيق القيمة المضافة بالجودة العالية .

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