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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص 5 سيارات "كروس أوفر" يمكن شرائها من السعودية.. تفاصيل وأسعار

سيارات كروس اوفر
سيارات "كروس اوفر"

تتعدد السيارات المطروحة في السوق السعودي، سواء من ناحية بلد المنشأ والعلامات التجارية، أو من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، بالاضافة إلى تنوع التصميمات الخارجية ومنها فئة الكروس اوفر الرياضية، والتي تتمتع بشعبية كبيرة داخل الاسواق المختلفة.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" ارخص 5 سيارات "كروس اوفر" يمكن شرائها من السعودية

سيارات "كروس اوفر"

1 - كيا سونيت

 

تبدأ اسعار السيارة كيا سونيت 2023 في السعودية من 78.775 ريال حتى 91.885 ريال، وتستمد السيارة قوتها من محرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة 113 حصان، و144 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل حركة CVT أوتوماتيكي، مع زمن للتسارع يبلغ 11.8 ثانية للوصول من 0 لـ 10 كم/ساعة.

سيارات "كروس اوفر"

2 - هيونداي venue

 

تتراوح اسعار السيارة هيونداي venue موديل 2023 بين 73.985 ريال و86.635 ريال، وتضم السيارة محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 121 حصان، و113 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تستمد اوامر الحركة عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء.

سيارات "كروس اوفر"

3 - نيسان كيكس 

 

يبلغ سعر الفئة الاولى من السيارة نيسان كيكس موديل 2023 نحو 71.899 ريال، بينما يصل سعر الفئة الاعلى تجهيزًا إلى 98.499 ريال، وتتسارع هذه السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.5 ثانية، وتعتمد على محرك 1600 سي سي، بقوة 118 حصان، وعزم دوران 149 نيوتن/متر، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كم/س، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

سيارات "كروس اوفر"

4 - ام جي zs

 

تتراوح اسعار السيارة ام جي zs موديل 2023 بين 63.480 ريال و 74.750 ريال، وتمتلك قدرات فنية تتمثل في محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة  112 حصان، و150 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيكي السرعات، كما يمكنها الانطلاق من 0 لـ 100 كم/س في 10.9 ثانية.

سيارات "كروس اوفر"

5 - شانجان CS 35 PLUS

 

تبدأ اسعار السيارة شانجان CS 35 PLUS في السعودية من 65.435 ريال حتى 76.935 ريال، وتعمل السيارة عبر ناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء مع تقنية الدفع الامامي، ومحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، بقوة اجمالية قدرها 156 حصان، و260 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

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