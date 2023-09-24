متلازمة شوغرن.. مرض مزمن غير قابل للعلاج

متلازمة شوغرن هي مرض مزمن غير قابل للعلاج، يعتبر متلازمة شوغرن اضطرابًا المناعيًا التهابيًا مزمنًا يؤثر على الغدد المفرزة للسوائل في الجسم، مثل الغدد اللعابية والغدد الدمعة، يتسبب هذا المرض في انخفاض إنتاج اللعاب والدموع، مما يؤدي إلى جفاف الفم والعيون وقد يؤثر على الأعضاء الأخرى في الجسم.

وعلى الرغم من أن متلازمة شوغرن ليست قابلة للشفاء، إلا أن هناك إجراءات يمكن اتخاذها لتخفيف الأعراض وتحسين جودة الحياة للأشخاص المصابين بها. فمن بين الإجراءات الممكنة وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. ترطيب العيون والفم: استخدام المرطبات الفموية والمرطبات العينية يمكن أن يساعد في تخفيف الجفاف وتهيئة الراحة.

2. الرعاية الفموية الجيدة: الحفاظ على نظافة الفم والأسنان واستخدام مواد التعويض المناسبة لتعزيز الراحة والوقاية من مشاكل صحية أخرى.

3. الاهتمام بالجلد: استخدام مرطبات البشرة والحماية من أشعة الشمس يمكن أن يساعد في تقليل الجفاف والتهيج الجلدي.

4. العلاج الدوائي: يمكن للأطباء وصف بعض الأدوية لتخفيف الأعراض المصاحبة لمتلازمة شوغرن، مثل العين الجافة والجفاف الفموي.

5. الدعم النفسي: يمكن أن تكون متلازمة شوغرن مرهقة على الصعيد النفسي والعاطفي. لذا، يمكن الاستفادة من الدعم النفسي والتوجيه للتعامل مع التحديات النفسية التي قد تنشأ جراء المرض.

مهم أن تعمل الأشخاص المصابون بمتلازمة شوغرن بالتنسيق مع فريق طبي متخصص لتلقي الرعاية المناسبة وتحقيق أفضل إدارة ممكنة للمرض.