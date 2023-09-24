أخبار الفن.. لقاء الخميسي تعترف بتعرضها للخيانة وكوميديا الساخرة بمهرجان الإسكندرية المسرحي

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة.
الكوميديا الساخرة تسيطر على عرض العاصفة في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي
استضاف مسرح ليسيه الحرية في السادسة من مساء اليوم ثاني العروض المسرحية المشاركة في الدورة 13 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي وهو العرض العماني (العاصفة).
لقاء الخميسي : بكلم أبويا المتوفي كل يوم وبيرد عليّا
أكدت الفنانة لقاء الخميسي أنها حتى الآن، لم تتخط أزمة رحيل والدها، إذ أشارت غلى أنها تتحدث معه بشكل يومي، وتشعر بأنه معها، ويرد عليها، ودائمًا تلجأ إليه لمعرفة رأيه في بعض الأمور، وتأخذ منه القرار، وتستمد قوتها منه رغم رحيله وذلك حسب قولها.
لقاء الخميسي: تعرضت للخيانة مرة واحدة.. وناس ضربتني من تحت الحزام
كشفت الفنانة لقاء الخميسي تفاصيل تعرضها للخيانة، أثناء فترة ارتباطها من شخص بمرحلة دراستها بالمعهد، إذ أشارت غلى أنها كانت تعلم بعلاقاته النسائية الكثيرة، ولم تعترض عليها، لكن بعد علمها بخيانته تركته بشكل نهائي، ولم تخبره بسبب اختفائها.
بالكاجوال .. هيفاء وهبي تخطف الانظار بإطلالة جذابة
شاركت الفنانة هيفاء وهبي جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
رئيس البيت الفني للمسرح: إيرادات طيب وأمير تخطت مليون جنيه في شهرين
شهد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي "طيب وأمير"، واحتفال أسرة العرض بتخطى المليون الأولى لإيراد المسرحية، وذلك أمس الجمعة على مسرح ميامى .