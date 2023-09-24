رئيس البيت الفني للمسرح: إيرادات طيب وأمير تخطت مليون جنيه في شهرين

شهد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي "طيب وأمير"، واحتفال أسرة العرض بتخطى المليون الأولى لإيراد المسرحية، وذلك أمس الجمعة على مسرح ميامى .

من جانبه أعرب المخرج خالد جلال، عن سعادته بنجاح العرض وتحقيق إيرادات عالية، مؤكدا أن العرض وصل إلى المليون فى ليلة العرض الـ٥٥، وأمس الجمعة كانت الليلة الـ70 للعرض بلغ الإيراد فيها مليون ومائتي ألف جنيه، متمنيا لأسرة المسرحية ولكل مسارح الدولة المزيد من العروض الجيدة الهادفة التى تحقق نجاحا جماهيريا ونقديا وأعلى إيرادات ممكنة .

وأشار رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، إلى أن عرض "طيب وأمير" ضمن مجموعة العروض المسرحية التى أعلن عنها فى خطة البيت الفني للمسرح، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مطلع شهر يناير الماضي بالمسرح القومى .

المسرحية من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان ياسر الطوبجى، تعرض في تمام الثامنة والنصف مساء أيام الخميس والجمعة والسبت من كل الأسبوع، وهى عن تراث الريحانى وبديع خيرى، كتابة أحمد الملوانى، إخراج محمد جبر .

"طيب وأمير" البطولة للفنانين "هشام إسماعيل، عمرو رمزى، تامر فرج، شيماء عبدالقادر، أحمد السلكاوى، شريف حسنى، نهى لطفى، محمود فتحى، وفاء عبد الله، رشا فؤاد، جلال الهجرسي، فهد سعيد، مجدى عبد الحليم، رانيا النجار، محمد يوركا، أحمد النمرسى، محمود الهنيدى"، ديكور د.حمدى عطية، موسيقى وألحان كريم عرفة، أشعار طارق على، ملابس أميرة صابر، استعراضات أسامة مهنى، إضاءة أبو بكر الشريف .