حكايتى مع الزمان والهوى هوايا.. بليغ حمدى على مسرح الجمهورية

يقدم نجوم الأوبرا للموسيقى العربية باقة من أعمال الموسيقار بليغ حمدى خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار وذلك في الثامنة والنصف مساء الجمعة 22 سبتمبر على مسرح الجمهورية منها مالي ، ليلة من الليالي ، موعود ، الهوى هوايا ، اسمعوني ، حكايتي مع الزمان ، ميتى أشوفك ، بهية ، يا الخيزرانة .. أداء مريم ، زينة ، محمد متولي ، صابرين النجيلي ، ياسر سليمان وعازف الكمان الدكتور إيهاب عبد الحميد.

الحدير بالذكر أن بليغ حمدى ولد عام 1931 وأتقن عزف الة العود في سن التاسعة، اشتهر عام 1957 بأول اعماله لعبد الحليم حافظ (تخونوه) ، بعدها تعاون مع نجوم الطرب المصريين والعرب، وتميزت الحانه بالبساطة والسهولة وتعددت القابه منها ملك الموسيقى ولحن الشجن ، توفى في 12 سبتمبر 1993 عن عمر يناهز 62 عاما تاركاً ثروة فنية من الالحان المتنوعة .

ويذكر المهتمون بسيرة بليغ حمدي، أنه وفي أثناء حرب أكتوبر 1973 ذهب وزوجته الفنانة وردة الجزائرية لمبنى الإذاعة والتلفزيون، ومنع من دخول المبنى نظرًا لظروف الحرب إذ لم يكن مسموحا دخول مبني الإذاعة لغير العاملين فيه، فما كان من بليغ إلا أن طلب صديقه الإذاعي الكبير وجدي الحكيم قائلا له: "حعملك محضر في القسم يا وجدي عشان مش عاوز تخليني أدخل أعمل أغنيه لبلدي".

حفل بليغ حمدى

حفل بليغ حمدى

حفل بليغ حمدى

حفل بليغ حمدى

حفل بليغ حمدى

حفل بليغ حمدى