الصور الأولى لـ انفجار سيارة مراسل العربية محمد عيضة في حضرموت | شاهد

أظهرت صور متداولة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام يمنية آثار الانفجار الذي استهدف سيارة الصحفي محمد عيضة، مراسل قناة «العربية»، في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، وأسفر عن مقتله، وفق ما أفادت به مصادر محلية وأمنية.

وتُظهر الصور أضرارًا كبيرة لحقت بالمركبة المستهدفة نتيجة قوة الانفجار، فيما بدت أجزاء من السيارة متفحمة ومتناثرة في محيط موقع الحادث، الأمر الذي يشير إلى شدة العبوة الناسفة المستخدمة في الهجوم.

كما أظهرت مشاهد من المكان انتشار قوات أمنية وعناصر من فرق الطوارئ التي سارعت إلى تطويق المنطقة وبدء إجراءات المعاينة الأولية.

اثار الانفجار بسيارة محمد عيضة مراسل العربية

وبحسب المعلومات الأولية، وقع الانفجار أثناء وجود عيضة داخل سيارته في أحد شوارع مدينة المكلا، ما أدى إلى وفاته على الفور متأثرًا بإصاباته البالغة.

وأكدت مصادر أمنية في حضرموت أن الأجهزة المختصة باشرت أعمال التحقيق وجمع الأدلة من موقع الانفجار، بما في ذلك فحص بقايا العبوة الناسفة وآثار التفجير، في محاولة لتحديد طبيعة المواد المستخدمة وطريقة تنفيذ الهجوم.

ويُعد محمد عيضة من الصحفيين المعروفين في محافظة حضرموت، حيث عمل لسنوات في تغطية الأحداث السياسية والأمنية والاقتصادية، وساهم في نقل تطورات الأوضاع اليمنية عبر تقارير ميدانية

وتشهد اليمن منذ سنوات تحديات أمنية معقدة نتيجة الصراع المستمر وتعدد الجماعات المسلحة، ما جعل الصحفيين من بين الفئات الأكثر عرضة للمخاطر والانتهاكات.