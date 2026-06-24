التلفزيون السوري: الشرع يستقبل رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس في قصر الشعب

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، في زيارة لفتت الأنظار إلى تنامي الاهتمام العربي بالفرص الاقتصادية والاستثمارية في سوريا خلال المرحلة الحالية، وفقا للتلفزيون السوري الرسمي.

وأفاد التلفزيون السوري الرسمي بأن اللقاء تناول عددًا من القضايا الاقتصادية والتنموية، إلى جانب بحث آفاق التعاون والاستثمار في سوريا، في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة السورية لإعادة تنشيط الاقتصاد واستقطاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية للمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية.

وتأتي الزيارة في وقت تشهد فيه سوريا حراكًا اقتصاديًا متزايدًا عقب الانفتاح العربي المتنامي عليها، وعودة الاتصالات الرسمية والاقتصادية مع عدد من الدول العربية، وسط مساعٍ حكومية لتحسين بيئة الاستثمار وإعادة تأهيل البنية التحتية التي تضررت خلال سنوات الحرب.

ويُعد نجيب ساويرس من أبرز رجال الأعمال في المنطقة العربية، حيث يمتلك استثمارات واسعة في قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا والإعلام والسياحة والتعدين، كما سبق له أن أبدى اهتمامًا بالفرص الاستثمارية في عدد من دول الشرق الأوسط وإفريقيا.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام سورية، فإن اللقاء تطرق إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي العربي ودور القطاع الخاص في دعم جهود التنمية وخلق فرص العمل، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه بيئة الأعمال والاستثمار في المنطقة.

وتحظى الاستثمارات العربية بأهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد السوري، الذي يسعى إلى استعادة معدلات النمو وجذب رؤوس الأموال اللازمة لتنفيذ مشاريع في مجالات البنية التحتية والطاقة والاتصالات والسياحة والصناعة.

كما تؤكد الحكومة السورية في مناسبات متعددة أنها تعمل على تطوير التشريعات الاقتصادية وتقديم تسهيلات للمستثمرين بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي.