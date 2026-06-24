مصرع مراسل قناة العربية محمد عيضة في انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته بمدينة المكلا

قُتل الصحفي اليمني محمد عيضة، مراسل قناة العربية في محافظة حضرموت، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في مدينة المكلا شرقي اليمن، في حادثة أثارت موجة من الصدمة والاستنكار في الأوساط الإعلامية والحقوقية داخل البلاد.

ووفقًا لمعلومات أولية تداولتها وسائل إعلام يمنية ومصادر محلية، وقع الانفجار أثناء وجود عيضة داخل سيارته في أحد أحياء مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصاباته.

وسارعت قوات الأمن وفرق الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم تطويق المنطقة وفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الانفجار والجهة المسؤولة عنه.

ويُعد محمد عيضة من الوجوه الإعلامية المعروفة في محافظة حضرموت، حيث عمل لسنوات في تغطية التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في اليمن

وتشهد اليمن منذ سنوات أوضاعًا أمنية معقدة نتيجة الصراع المستمر وتعدد مراكز النفوذ المسلحة في عدد من المحافظات، الأمر الذي جعل الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام يواجهون مخاطر متزايدة أثناء أداء مهامهم الميدانية.

ويعيد مقتل محمد عيضة إلى الواجهة ملف سلامة الصحفيين في اليمن، وسط دعوات متجددة لتعزيز الحماية القانونية والأمنية للعاملين في المجال الإعلامي وضمان قدرتهم على أداء مهامهم المهنية بعيدًا عن التهديدات والاستهداف.