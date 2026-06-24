طريقة عمل الناجتس بالخضراوات بخطوات سهلة.. بديل صحي يحبه الأطفال

إذا كنتِ تبحثين عن طريقة مبتكرة لتشجيع الأطفال على تناول الخضراوات، فإن الناجتس بالخضراوات يعد خيارًا مثاليًا يجمع بين المذاق اللذيذ والقيمة الغذائية العالية.

طريقة عمل الناجتس بالخضراوات بخطوات سهلة

ويمكن تقديمه كوجبة خفيفة أو طبق رئيسي إلى جانب السلطات أو الصلصات الصحية، كما أنه مناسب للأطفال الذين يرفضون تناول الخضراوات بشكلها التقليدي، للشيف سارة أحمد.

المكونات طريقة عمل الناجتس بالخضراوات بخطوات سهلة

طريقة عمل الناجتس بالخضراوات بخطوات سهلة

حبة بطاطس متوسطة مسلوقة ومهروسة

حبة جزر مبشورة ناعمًا

نصف كوب من البروكلي المفروم ناعمًا

نصف كوب من الذرة الحلوة

ربع كوب جبن مبشور اختياري

بيضة واحدة

نصف كوب بقسماط مطحون

ملعقة صغيرة ثوم بودرة

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

بقسماط إضافي للتغليف

طريقة عمل الناجتس بالخضراوات بخطوات سهلة

في وعاء عميق، اخلطي البطاطس المهروسة مع الجزر والبروكلي والذرة جيدًا.

أضيفي الجبن المبشور والثوم البودرة والبابريكا والملح والفلفل الأسود.

أضيفي البيضة والبقسماط وامزجي المكونات حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

شكلي الخليط على هيئة أصابع أو قطع ناجتس صغيرة.

مرري كل قطعة في البقسماط لتغطيتها بالكامل.

رتبي قطع الناجتس في صينية مبطنة بورق الزبدة.

اخبزيها في فرن ساخن على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 20 إلى 25 دقيقة مع تقليبها في منتصف الوقت حتى تكتسب لونًا ذهبيًا.

يمكن أيضًا طهيها في القلاية الهوائية لمدة 12 إلى 15 دقيقة للحصول على نتيجة مقرمشة مع كمية أقل من الدهون.

نصائح لنجاح الوصفة

يمكن إضافة الكوسة المبشورة أو الفلفل الملون لزيادة القيمة الغذائية.

يفضل عصر الخضراوات التي تحتوي على ماء زائد مثل الكوسة قبل استخدامها.

للحصول على قرمشة أكبر، يمكن رش القليل من زيت الزيتون على الوجه قبل الخبز.

قدمي الناجتس مع صوص الزبادي أو الكاتشب المنزلي الصحي.

فوائد الناجتس بالخضراوات

طريقة عمل الناجتس بالخضراوات بخطوات سهلة

تحتوي هذه الوصفة على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والألياف التي تدعم نمو الأطفال وصحة الجهاز الهضمي، كما أنها بديل صحي للناجتس الجاهز الغني بالدهون والمواد الحافظة.

وتساعد البطاطس والخضراوات الملونة على إمداد الجسم بالطاقة والعناصر الغذائية المهمة، ما يجعلها وجبة متوازنة ومحببة للصغار والكبار على حد سواء.