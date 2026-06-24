التفاصيل المالية لصفقة انضمام أنتوني جوردون إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن التفاصيل المالية لانتقال النجم الإنجليزي أنتوني جوردون إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة تُعد من أبرز تحركات النادي الكتالوني هذا الميركاتو.

وتمكن برشلونة من إنهاء إجراءات التعاقد مع جوردون قادمًا من نيوكاسل يونايتد، ليصبح أولى صفقات الفريق الصيفية، بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح وتوقيعه على عقد يمتد لمدة خمس سنوات حتى عام 2031.

ويُعد جوردون أحد أبرز الأسماء المرشحة للقيام بدور أساسي في الخط الأمامي لبرشلونة، حيث يعوّل عليه المدرب الألماني هانز فليك بشكل كبير لتعزيز القوة الهجومية على الأطراف خلال الموسم المقبل.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ذا ميرور" البريطانية، فقد بلغت قيمة الصفقة الأساسية نحو 70 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كمتغيرات وحوافز إضافية مرتبطة بالأداء والإنجازات.

وأشارت الصحيفة إلى أن بنود الصفقة تتضمن حوافز مالية إضافية، حيث سيدفع برشلونة خمسة ملايين جنيه إسترليني في حال تتويج الفريق بألقاب كبرى مثل الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا خلال فترة عقد اللاعب.

كما تشمل الاتفاقية بندًا آخر يمنح النادي الإنجليزي مليون جنيه إسترليني سنويًا في حال مشاركة جوردون في 60% من مباريات الفريق، ما يعكس طبيعة الصفقة المرتبطة بالأداء والاستمرارية.

وفي السياق ذاته، احتفظ نادي نيوكاسل يونايتد بنسبة من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلًا، دون الكشف عن النسبة النهائية المتفق عليها حتى الآن.

وتأتي هذه الصفقة في إطار سعي برشلونة لإعادة بناء الفريق بعناصر شابة قادرة على تقديم الإضافة الفنية في مشروع النادي خلال السنوات المقبلة.