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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: جامعة الإسكندرية الأهلية تجسد نجاح الدولة في تطوير التعليم وربطه بسوق العمل

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، أن اجتماع مجلس أمناء جامعة الإسكندرية الأهلية بحضور المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، يعكس نجاح الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير منظومة التعليم العالي، وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الشاملة.

تطوير جامعة الإسكندرية 

وقال عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، إن ما تشهده جامعة الإسكندرية الأهلية من توسع أكاديمي وتطوير مستمر يؤكد حرص الدولة على توفير برامج تعليمية حديثة تواكب المتغيرات العالمية، وتسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في مختلف المجالات.

وأضاف أن موافقة مجلس الأمناء على بدء الدراسة بكلية التمريض اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027 تمثل خطوة استراتيجية مهمة لدعم القطاع الصحي المصري، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة إلى كوادر تمريضية مؤهلة تمتلك المهارات العلمية والعملية اللازمة لتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الجامعات الأهلية أصبحت أحد أهم روافد تطوير التعليم الجامعي في مصر، لما تقدمه من برامج أكاديمية متطورة تعتمد على أحدث النظم التعليمية والتكنولوجية، وتسهم في تخريج أجيال قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأوضح عبد العال أن استعراض خطط التطوير والتوسع داخل جامعة الإسكندرية الأهلية، بما يشمل تطوير البنية التحتية والمعامل المتخصصة وإطلاق برامج الدراسات العليا والتخصصات البينية وريادة الأعمال، يعكس رؤية مستقبلية واضحة تستهدف تعزيز جودة العملية التعليمية والارتقاء بمنظومة البحث العلمي.

تكامل المؤسسات التعليمية

وثمن نائب الإسكندرية الدعم الذي تقدمه محافظة الإسكندرية للجامعة، مؤكدًا أن التكامل بين مؤسسات الدولة والجامعات يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة في بناء الإنسان المصري والاستثمار في التعليم باعتباره أحد أهم محاور التنمية المستدامة.

واختتم النائب الصافي عبد العال تصريحاته بالتأكيد على أن جامعة الإسكندرية الأهلية أصبحت نموذجًا ناجحًا للجامعات الحديثة التي تجمع بين الجودة الأكاديمية والتطبيق العملي، وتسهم في تخريج أجيال مؤهلة قادرة على دعم مسيرة التنمية وبناء مستقبل الوطن.

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