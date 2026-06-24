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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: زيادة المعاشات تؤكد التزام الدولة بحماية أصحابها وتعزيز الاستقرار المجتمعي

شيرين صبري
شيرين صبري

أشادت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مؤكدة أن القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية المستمر بتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات وتوفير حياة كريمة لهم، في إطار رؤية شاملة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

وقالت صبري، إن أصحاب المعاشات يمثلون شريحة وطنية لها مكانة خاصة، بعدما ساهموا لسنوات طويلة في بناء مؤسسات الدولة وخدمة المجتمع في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن الاهتمام بأوضاعهم المعيشية يعد تقديرًا مستحقًا لما قدموه من عطاء وجهد على مدار سنوات العمل.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ أن القرار يأتي في ظل ظروف اقتصادية عالمية وإقليمية دقيقة، وهو ما يعكس حرص الدولة على اتخاذ الإجراءات التي تساعد المواطنين على مواجهة الأعباء المعيشية، وتحافظ على الاستقرار الاجتماعي وتدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكدت أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في ترسيخ مفهوم الحماية الاجتماعية كأحد المحاور الرئيسية في عملية التنمية، من خلال إطلاق المبادرات والبرامج الاجتماعية، إلى جانب القرارات الدورية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأشارت إلى أن زيادة المعاشات تعكس قدرة الدولة على تحقيق التوازن بين استكمال مسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادي وبين الحفاظ على البعد الاجتماعي، بما يضمن وصول ثمار التنمية إلى مختلف فئات المجتمع، خاصة أصحاب الدخول الثابتة.

واختتمت النائبة شيرين صبري تصريحاتها بالتأكيد على أن القرار يمثل رسالة تقدير واهتمام لملايين أصحاب المعاشات، ويؤكد أن الدولة مستمرة في تبني سياسات تدعم الاستقرار الأسري والمجتمعي، وتضع المواطن في صدارة أولوياتها ضمن مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

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