برلماني: زيادة المعاشات 15% تعكس حرص الدولة على دعم الفئات الأولى بالرعاية

أشاد النائب محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مؤكدًا أن القرار يعكس حرص الدولة على حماية القوة الشرائية لأصحاب المعاشات ومساندتهم في مواجهة الأعباء المعيشية.

زيادة المعاشات

وقال سليم، في تصريح صحفي له اليوم، إن زيادة المعاشات تأتي تنفيذًا للاستحقاقات التي كفلها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما يؤكد التزام الدولة بتطبيق القانون والحفاظ على حقوق أصحاب المعاشات، باعتبارهم إحدى الشرائح التي تحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية.

وأضاف وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب أن تطبيق الحد الأقصى للزيادة المقرر قانونًا بنسبة 15% يعكس اهتمام الدولة بأصحاب المعاشات وكبار السن، وحرصها على تحسين أوضاعهم المعيشية وتعزيز قدرتهم على مواجهة المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشعر بنبض الشارع المصري ويتابع باهتمام احتياجات المواطنين، وهو ما ينعكس في القرارات التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يحقق مزيدًا من الاستقرار المجتمعي.

اخبار زيادة المعاشات

وأكد النائب محمد سليم أن الدولة تواصل جهودها لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والإصلاح الاقتصادي وبين توفير الحماية اللازمة للمواطنين، مشددًا على أن أصحاب المعاشات يستحقون كل الدعم والتقدير بعد سنوات طويلة من العطاء والعمل في خدمة الوطن.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن قرار زيادة المعاشات يمثل خطوة مهمة ضمن رؤية الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بما يتسق مع أهداف الجمهورية الجديدة في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وتماسكًا.