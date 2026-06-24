برلمانية: زيادة المعاشات تؤكد انحياز الرئيس السيسي للمواطنين وتعزز منظومة الحماية

أكدت النائبة عبير عطا الله، عضوة مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، يعكس حرص القيادة السياسية على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، في إطار رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأضافت النائبة، في بيان لها اليوم، إن القرار يأتي امتدادًا لنهج الدولة المصرية في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن أصحاب المعاشات يمثلون شريحة مهمة تستحق كل الدعم والتقدير لما قدموه من عطاء وجهد في خدمة الوطن.

زيادة المعاشات 15% بداية يوليو 2026

وأوضحت أن زيادة المعاشات بنسبة 15% سيكون لها أثرا إيجابيا مباشرا في تحسين الأوضاع المعيشية لملايين المواطنين وأسرهم، مؤكدة أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تواصل اتخاذ إجراءات عملية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وثمنت النائبة عبير عطا الله، ما تضمنه القرار، من شمول الزيادة للمعاشات المستحقة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وكذلك المعاشات الاستثنائية، ومعاشات العجز الجزئي الإصابي؛ بما يعكس حرص الدولة على تحقيق المساواة، وتوسيع نطاق المستفيدين من مظلة الحماية الاجتماعية.

وأكدت النائبة، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتحسين جودة الحياة للمواطنين؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى بناء الجمهورية الجديدة القائمة على التنمية والعدالة والكرامة الإنسانية.