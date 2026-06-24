برلماني: زيادة المعاشات 15% رسالة دعم واضحة لأصحابها ولكبار السن

أشاد النائب محمد نوح، عضو مجلس الشيوخ وأمين تنظيم حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، بالقرار الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مؤكدًا أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها أصحاب المعاشات وكبار السن.

زيادة المعاشات

وقال “نوح” في تصريحات له اليوم، إن الدولة المصرية تواصل تنفيذ رؤية متكاملة تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين والتخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تواجه الأسر المصرية، مشيرًا إلى أن زيادة المعاشات تمثل خطوة مهمة لدعم ملايين المستفيدين ومساعدتهم على مواجهة التحديات المعيشية الحالية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القرار يأتي امتدادًا لسلسلة من الإجراءات الاجتماعية التي تتبناها الدولة بقيادة الرئيس السيسي، والتي تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن ملف الحماية الاجتماعية يحظى بأولوية كبيرة لدى القيادة السياسية.

أخبار زيادة المعاشات

وأكد أمين تنظيم حزب حماة الوطن بالشرقية، أن زيادة المعاشات بنسبة 15% تعكس التزام الدولة بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، وتقدير دورهم وعطائهم في خدمة الوطن على مدار سنوات طويلة، مشددًا على أن هذه القرارات تسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين.

وأكد النائب محمد نوح، أن الدولة المصرية ماضية في تنفيذ سياسات داعمة للمواطنين، بما يحقق التنمية الشاملة ويحافظ على مكتسبات الحماية الاجتماعية التي تحققت خلال السنوات الماضية.