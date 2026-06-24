نائب وزير الخارجية يطلق مبادرة «امتياز» لتدريب 80 طالبًا من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بألمانيا

افتتح السفير نبيل حبشى نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء ٢٣ يونيو ٢٠٢٦، فعاليات إطلاق مبادرة "امتياز"، التي تستهدف إتاحة فرص للتدريب المهني في جمهورية ألمانيا الاتحادية ل٨٠ طالبًا من مدرستي مركز كفاءات زين العابدين والتكنولوجيا التطبيقية بمدينة السادس من أكتوبر (الحي الحادي عشر)، وذلك تحت مظلة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وبالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي إطار برنامج «THAMM Plus» المعني بتبني مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمالة في شمال أفريقيا.

وأكد السيد نائب الوزير، في كلمته خلال الفعالية، أن المبادرة تجسد عمق الشراكة المصرية الألمانية، وتعكس رؤية الدولة المصرية في الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الشباب المصري وفقًا لمتطلبات سوق العمل الدولي، بما يسهم في تعزيز مسارات الهجرة النظامية والآمنة وفتح آفاق جديدة أمام الشباب المصري.

وأشار إلى أن المبادرة تمثل بداية مسار واعد لمجموعة متميزة من شباب التعليم الفني، الذين تم اختيارهم للاستفادة من فرص التدريب المهني في ألمانيا، معربًا عن تقديره لأسرهم ولدورهم في دعم أبنائهم وتشجيعهم على خوض هذه التجربة الواعدة. وأضاف أن المستفيدين من المبادرة ينتمون إلى مدرستي مركز كفاءات زين العابدين والتكنولوجيا التطبيقية بمدينة السادس من أكتوبر، بما يعكس جودة منظومة التعليم الفني المصرية وقدرتها على إعداد كوادر مؤهلة للمنافسة في الأسواق الدولية.

وأوضح السيد نائب الوزير أن الطلاب المشاركين ينتمون إلى عدد من التخصصات التي تشهد طلبًا متزايدًا في سوق العمل الألماني، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على توفير برامج متكاملة تشمل التدريب المهني والتدريب اللغوي، بما يضمن إعداد الشباب المصري وفقًا للمعايير المطلوبة وتعزيز جاهزيتهم للاندماج في بيئات العمل المختلفة.

وأكد أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج يمثل إحدى الآليات الوطنية المهمة لتعزيز الهجرة النظامية والآمنة، من خلال تقديم خدمات التوجيه والتأهيل والتدريب وربط الشباب المصري بفرص التدريب والعمل المناسبة، بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة من الكفاءات المصرية ودعم جهود التنمية المستدامة.

كما أشاد بالشراكة القائمة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في إطار برنامج «THAMM Plus»، والتي أثمرت عن نتائج ملموسة في مجال تأهيل الشباب المصري وتوفير فرص التدريب والعمل لهم في ألمانيا، مؤكدًا حرص وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج على مواصلة التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين لتوسيع مسارات التدريب والتأهيل والتشغيل، بما يعزز تنافسية الكفاءات المصرية ويترجم رؤية الدولة المصرية في الاستثمار في الإنسان باعتباره أساس التنمية وغايتها.

وفي ختام كلمته، أعرب السيد نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج عن تمنياته لأبناء مصر المشاركين في مبادرة "امتياز" بالتوفيق والنجاح، وأن يكونوا خير سفراء لمصر، ونموذجًا مشرفًا لكفاءة العمالة المصرية في الخارج.