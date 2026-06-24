أمير الكويت يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي مستجدات الأوضاع في المنطقة

بحث أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الذي يزور الكويت حالياً، العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وسبل دعمها وتنميتها على كافة الأصعدة وبما يخدم مصالح البلدين الصديقين وقضاياهما المشتركة.

وتطرق الجانبان إلى آخر القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة فيما يتعلق بمستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط واستعراض كافة المساعي والجهود التي تسهم في تعزيز أمنها واستقرارها.

حضر المقابلة وزير شئون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ حمد جابر العلي الصباح، ووزير الخارجية الكويتي، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، ومدير مكتب أمير الكويت، الفريق متقاعد جمال محمد الذياب، ووكيل الديوان الأميري، الشيخ عبدالعزيز مشعل مبارك عبدالله الأحمد الصباح، ووكيل الشئون الخارجية بالديوان الأميري، مازن عيسى العيسى، وسفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الشيخة الزين صباح ناصر السعود الصباح.