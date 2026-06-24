وزيرا خارجيتي باكستان والصين يبحثان عملية السلام بين أمريكا وإيران

بحث وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار ونظيره الصيني وانج يي، خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، عملية السلام بين إيران والولايات المتحدة، لا سيما الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى التي عُقدت في منتجع بورجنستوك بسويسرا، بوساطة باكستان وقطر.

وقال دار إن المحادثات أسفرت عن تشكيل لجنة رفيعة المستوى تهدف إلى الإشراف على عملية الوساطة في إطار مذكرة تفاهم إسلام آباد، وستسعى مجموعات العمل الثلاث، التي تم تشكيلها للتركيز على القضية النووية والعقوبات ورصد وتسوية النزاعات، إلى تيسير التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين في غضون 60 يومًا.

وأعرب وزير خارجية باكستان - عبر منشور على حساب وزارة الخارجية الباكستانية بمنصة (إكس) - عن تقديره لدعم الصين الثابت إزاء عملية السلام، مع التركيز بشكل خاص على مقترح السلام المكون من أربع نقاط الذي قدمه الرئيس الصيني شي جين بينج ومبادرة السلام الباكستانية-الصينية المكونة من خمس نقاط.

من جهته، أشاد وزير الخارجية الصيني بالجهود الدؤوبة التي تبذلها باكستان من أجل إحلال السلام والاستقرار، والتي تتجلى في التواصل الدائم والوساطة النشطة والمشاركة المستمرة، مكررًا تأكيده على دعم الصين الثابت لجهود الوساطة الباكستانية، ومشددًا على أهمية التسوية السلمية للنزاعات على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.

وجدد الوزيران تأكيدهما على عزم باكستان والصين على العمل عن كثب من أجل التوصل إلى تسوية تفاوضية بين الطرفين، بهدف إنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم وتعزيز السلام الدائم وتحقيق التنمية والازدهار المتبادلين