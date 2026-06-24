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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خالد عكاشة: الحرب على إيران قد تكون الأخيرة لواشنطن في المنطقة

واشنطن
واشنطن
رحمة سمير

أكد العميد خالد عكاشة، خبير الشؤون الأمنية والاستراتيجية، أن المنطقة تشهد حالة من السيولة الاستراتيجية غير المسبوقة في أعقاب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مشيرًا إلى أن تداعيات هذه المواجهة أصبحت واقعًا ملموسًا يفرض تحديات معقدة على كافة القوى الإقليمية والدولية.

وكشف "عكاشة" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، عن وجود حالة من الاستياء داخل الأوساط السياسية الأمريكية، نتيجة لنتائج الحرب التي وصفها بـ "غير المثمرة".

وأوضح أن التقييمات السائدة تشير إلى أن الوضع الاستراتيجي عاد إلى ما كان عليه قبل فبراير الماضي، دون تحقيق مكاسب حقيقية، وهو ما يثير شكوكًا حول جدوى التدخلات العسكرية الأمريكية المستقبلية.

وأضاف عكاشة: "قد تكون الحرب على إيران هي آخر الحروب الكبرى التي تخوضها الولايات المتحدة في المنطقة، لكننا أمام حالة من الغموض الاستراتيجي تجاه المرحلة المقبلة، مع احتمال كبير لتغيير في الآليات المتبعة لإدارة الصراعات".

وأشار إلى أن محورية المنطقة لم تعد محصورة في موارد الطاقة التقليدية كالبترول والغاز فحسب، بل أصبحت ترتكز بشكل أساسي على "الممرات المائية"، التي باتت تمثل جوهر المصالح الاستراتيجية المتنازع عليها، وتفرض واقعًا مختلفًا على القوى الدولية.

إيران واشنطن الحرب الأمريكية الإسرائيلية

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