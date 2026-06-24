مستشار بمركز الأهرام: مذكرة التفاهم الأخيرة مؤشر على رغبة واشنطن في "الانسحاب التدريجي" من المنطقة

اعتبر الدكتور جمال عبد الجواد، المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مذكرة التفاهم الأخيرة تمثل دليلاً قوياً على توجه الولايات المتحدة الأمريكية نحو تقليص حضورها ونفوذها في منطقة الشرق الأوسط، مشككاً في استمرارية الالتزامات الأمريكية بنفس الزخم الذي ساد في المراحل السابقة.



وأوضح "عبد الجواد" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن المذكرة تحمل في طياتها ملامح انسحاب أمريكي غير معلن، مؤكداً أن واشنطن ما كانت لتوقع على وثيقة تمنح إيران مزايا وتنازلات استراتيجية بهذا الحجم لو كانت لديها نية حقيقية في تعزيز تواجدها أو الحفاظ على مستوى نفوذها السابق في المنطقة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة بدأت في "تنميط" مسألة نشر قواتها حول العالم وجعلها خاضعة للتفاوض، وهو تحول استراتيجي يثير تساؤلات جوهرية حول مستقبل الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية.

وأضاف عبد الجواد: "نحن أمام مرحلة جديدة لم تعد فيها الولايات المتحدة مستعدة للالتزام بنفس مستوى المسؤوليات والأعباء التي حملتها في المنطقة سابقاً. هذا الإجراء ليس مجرد خطوة تكتيكية، بل هو جزء من إعادة تموضع تهدف إلى تقليل التكاليف والالتزامات العسكرية في الشرق الأوسط".