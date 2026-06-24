أسامة كمال: مليارات واشنطن تثير التساؤلات حول قدرة إسرائيل على الاستغناء عن الدعم الأمريكي

تناول الإعلامي أسامة كمال التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن التوجه نحو تقليل الاعتماد العسكري على الولايات المتحدة الأمريكية، مستعرضًا أرقامًا وإحصاءات تعكس حجم الدعم الذي تقدمه واشنطن لتل أبيب على المستويين العسكري والمالي.

قيمة المساعدات العسكرية

وأوضح كمال، خلال تقديمه برنامج «مساء dmc»، أن تقديرات مشروع "تكاليف الحرب" تشير إلى أن قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل بلغت نحو 21.7 مليار دولار منذ اندلاع الحرب في غزة وحتى سبتمبر 2025، إلى جانب حزم تمويلية ومساعدات إضافية وصلت إلى عشرات المليارات من الدولارات خلال الفترة نفسها.

وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم الشراكة الاستراتيجية والارتباط الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل، لا سيما في الجانب العسكري، مؤكدًا أن الدعم الأمريكي يمثل أحد الركائز الأساسية التي تستند إليها القدرات الدفاعية والعسكرية الإسرائيلية.

الاستغناء الكامل عن المساعدات الأمريكية

وأكد كمال أن الحديث عن تقليص أو الاستغناء الكامل عن المساعدات الأمريكية يثير العديد من التساؤلات، في ظل حجم التمويل والدعم المقدم من واشنطن، والدور المحوري الذي تلعبه هذه المساعدات في تعزيز القدرات العسكرية الإسرائيلية ومساندة احتياجاتها الدفاعية.

المصالح والعلاقات العسكرية بين الجانبين

وأضاف أن الواقع الحالي يشير إلى تشابك عميق في المصالح والعلاقات العسكرية بين الجانبين، ما يجعل أي تحول جذري في طبيعة هذا الدعم محل متابعة وتحليل من قبل المراقبين والخبراء في الشؤون الدولية.