جيش الاحتلال يعلن استهداف مسلحين تابعين لـ"حزب الله" جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف مسلحين اثنين في "حزب الله" بمنطقة مرتفعات على الطاهر في جنوب لبنان رصدتهما قوات لواء غفعاتي العاملة في المنطقة الأمنية.

ووفقا للبيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي، فإن عملية الرصد تمت في ساعات الصباح، وعند التأكد من وجود المسلحين وكونهم يشكلون خطرا على القوات، تم التنسيق فورا بين سلاح الجو والقوات البرية لاستهدافهما وتحييد التهديد الذي كانا يشكلانه.

وشدد الجيش الإسرائيلي في بيانه على أنه لن يسمح لـ"حزب الله بالمساس بمواطني إسرائيل أو بقوات الجيش الإسرائيلي"، مؤكدا أنه سيواصل عملياته لإزالة أي تهديدات فورية في المنطقة الأمنية وفي أي مكان آخر.