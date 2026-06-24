أمير قطر ورئيس وزراء باكستان يبحثان مستجدات مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران

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أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا اليوم الأربعاء، مع رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، حيث بحثا تطورات الأوضاع الإقليمية، لاسيما مستجدات مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وأشاد شريف - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا) - بجهود دولة قطر في تعزيز الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي، معربا عن تقديره للمساعي التي تبذلها في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب تميم بن حمد عن تعازيه ومواساته لرئيس الوزراء الباكستاني في ضحايا حادث الانفجار الذي وقع في أحد المنشآت الصناعية بمنطقة راس لفان، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين الباكستانيين.

وأكد الجانبان تضامنهما مع أسر الضحايا، وحرص البلدين على تعزيز أواصر التعاون بما يخدم مصالح الشعبين.

كما جرى، خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين قطر وباكستان