برلمانية: زيادة المعاشات رسالة طمأنة لملايين الأسر المصرية وخطوة تعزز الحماية الاجتماعية

أشادت النائبة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مؤكدة أن القرار يمثل رسالة طمأنة لملايين الأسر المصرية، ويعكس حرص القيادة السياسية على مواصلة تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

زيادة المعاشات

وقالت شاهين، في تصريح صحفي لها اليوم، إن القرار يؤكد أن الدولة المصرية تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وتحرص على اتخاذ الإجراءات التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، خاصة في ظل ما يشهده العالم والمنطقة من تحديات اقتصادية ومتغيرات متسارعة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن أصحاب المعاشات يمثلون شريحة وطنية تستحق كل التقدير والاهتمام بعد سنوات طويلة من العمل والعطاء في خدمة الوطن، مشيرة إلى أن زيادة المعاشات تعكس شعور القيادة السياسية باحتياجات المواطنين وحرصها على توفير حياة كريمة لهم.

أخبار زيادة المعاشات

وأكدت أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في بناء شبكة حماية اجتماعية أكثر قوة وشمولًا، من خلال حزم متتالية من الإجراءات والبرامج التي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية ومساندة أصحاب الدخول الثابتة، بما يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.

وأوضحت شاهين أن قرار زيادة المعاشات يأتي ضمن رؤية متكاملة تتبناها الدولة لتحقيق التوازن بين استمرار جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي وبين الحفاظ على البعد الاجتماعي، بما يضمن وصول ثمار التنمية إلى مختلف فئات المجتمع وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

واختتمت النائبة جيهان شاهين تصريحاتها، بالتأكيد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يواصل ترسيخ نهج يقوم على الانحياز للمواطن المصري، والاستجابة لاحتياجاته، واتخاذ القرارات التي تدعم استقرار الأسر المصرية، مشددة على أن تعزيز الحماية الاجتماعية سيظل أحد أهم الركائز الأساسية في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.