رئيس التأمين الاجتماعي: الزيادة السنوية لكل أصحاب المعاشات قيمتها 70 مليار جنيه

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% يُعد قرارًا إيجابيًا يسهم في رفع قيمة المعاشات ومساندة أصحابها في مواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال جمال عوض، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستودي إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن قانون التأمينات الاجتماعية وضع آلية محددة لزيادة المعاشات خلال شهر يوليو من كل عام، حيث يتم تحديد نسبة الزيادة بناءً على معدلات التضخم والدراسات المتخصصة التي تُجرى في هذا الشأن.

دعمًا لأصحاب المعاشات

وتابع أن رئيس الجمهورية يختص بتحديد نسبة الزيادة السنوية وفقًا لأحكام القانون، مؤكدًا أن الرئيس السيسي حرص على إقرار الزيادة بأقصى نسبة يسمح بها القانون، دعمًا لأصحاب المعاشات وتحسينًا لمستوى معيشتهم.

وأشار إلى أن الزيادة السنوية لكل أصحاب المعاشات قيمتها 70 مليار جنيه