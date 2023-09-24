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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الكوميديا الساخرة تسيطر على عرض العاصفة في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

صدى البلد

استضاف مسرح ليسيه الحرية في السادسة من مساء اليوم ثاني العروض المسرحية المشاركة في الدورة 13 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي وهو العرض العماني (العاصفة).

تدور فكرة العرض في اطار من الكوميديا الساخرة المحيرة  التي تضع المشاهد في اكثر من اختيار فهناك من سيفهم ان العرض سياسي واخرين سيعتقدون أن العرض اجتماعي والعمل من إخراج وسينوغرافيا عدي الشنفري وتأليف الدكتور عماد محسن الشنفري وتمثيل عبد الله الشنفري وهشام صالح.

وقالت عزة القاسمي مديرة الفريق العماني إن هذه هي المشاركة الثانية علي التوالي للفريق في مهرجان الإسكندرية المسرحي وأن الفريق سعيد للغاية لأن المهرجان في الإسكندرية مدينة الجمال ونقدم خالص الشكر لاتاحة الفرصة لنا لهذه المشاركة الثمينة لقوة المهرجان وسمعته الكبيرة .

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وانطلقت فعاليات المهرجان أمس بحفل إفتتاح  الدورة الثالثة عشرة بمكتبة الإسكندرية و ذلك بحضور عدد من الفنانين، علي رأسهم الفنان أحمد رزق الذي تحمل الدورة اسمه: حمدي الميرغني، إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، وإسلام وسوف مدير المهرجان وأحمد صيام وعارفة عبد الرسول والدكتورة رانيا فتح الله، والدكتور أبو الحسن سلام، والدكتور جمال ياقوت، والملحن كريم عرفة، ولفيف من الفنانين ومحبي المسرح.

وبدأ الحفل بفيلم توثيقي عن فنان الشعب سيد درويش بمرور 100 علي رحيله ثم السلام الجمهوري ثم أوبريت "اغنية المهرجان" .


وتم اختيار ثلاتة عروض مصرية لتمثيل جمهورية مصر العربية بالمهرجان هذا العام ،بالاضافة إلى عدة عروض من مختلف الدول العربية بواسطة لجنة مشاهدة من أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة وقد اختارت اللجنة العروض التى ستشارك في المهرجان  من ( مصر وفلسطين - اسبانيا - سلطنة عمان - المغرب - العراق - تونس - إيطاليا - الأردن - الكويت - الإمارات العربية المتحدة )


يُذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحي أسسه عام 2008 الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت ليكون المهرجان فرصة ومكان للفنانين المسرحيين الموهوبين ولكن ضعف  الامكانيات كان يعرقل احلامهم وصرح بذلك تامر طه مدير المركز الصحفي للمهرجان .

إتاحة الفرص الاسكندرية الجمهورية الدكتور جمال ياقوت الدورة الثالثة عشر السلام الجمهورى العروض المسرحية

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